Доработка сайта на Вордпресс

Есть сайт с парсером.

Парсер написан на питоне. Он работает как нужно и корректно.

Есть незаконченная тема на аваде, которая не соответствует дизайну

Есть видео с подробным объяснением на полтора часа, что нужно доработать в этой теме.

Все исходники имеются. Парсер выложен в гит.

Необходимо все это соединить в сайт. Доработать визуальную часть и привести сайт в порядок.

Необходимо будет развернуть все на своем сервере и доделать.

Интересует человек с опытом или команда.

Все подробности оговорим с кандидатом.