Требуется увеличение скорости загрузки сайта posm.market в разы. Сейчас она очень медленная. Сайт уже несколько раз оптимизировался разными специалистами, результат слабый, поэтому подход нужен основательный. Написан на YII2. Сервис Яндекс Вебмастер жалуется на скорость загрузки более ...
Доработка сайта на Вордпресс
Есть сайт с парсером.
Парсер написан на питоне. Он работает как нужно и корректно.
Есть незаконченная тема на аваде, которая не соответствует дизайну
Есть видео с подробным объяснением на полтора часа, что нужно доработать в этой теме.
Все исходники имеются. Парсер выложен в гит.
Необходимо все это соединить в сайт. Доработать визуальную часть и привести сайт в порядок.
Необходимо будет развернуть все на своем сервере и доделать.
Интересует человек с опытом или команда.
Все подробности оговорим с кандидатом.
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