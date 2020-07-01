Доработка сайта на Вордпресс

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  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки410 просмотров

Есть сайт с парсером.

Парсер написан на питоне. Он работает как нужно и корректно.

Есть незаконченная тема на аваде, которая не соответствует дизайну

Есть видео с подробным объяснением на полтора часа, что нужно доработать в этой теме.

Все исходники имеются. Парсер выложен в гит.

Необходимо все это соединить в сайт. Доработать визуальную часть и привести сайт в порядок.

Необходимо будет развернуть все на своем сервере и доделать.

Интересует человек с опытом или команда.

Все подробности оговорим с кандидатом.

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