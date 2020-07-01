Парсер количества результатов на странице Amazon

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок390 просмотров

Приветствую.

Необходимо написать простейший PHP парсер, который по кею собирает количество(число) результатов в выдаче Амазона и запишет результаты в файл.

На входе даем файл с кеями(по одному на строку), а на выходе получаем файл: кей и число результатов в выдаче(по одному результату на строку).

Ссылка для парсинга: 

https://www.amazon.com/s?k=Keyword

К примеру, https://www.amazon.com/s?k=car+bridge+toy+2

Результат: 1-48 of over 1,000 results for "car bridge toy 2"

В файл нужно записать car bridge toy 2 и 1000

Запятые из чисел результатов нужно убирать, т.е. выдало 1,000, а в результате нужно записать 1000.

Никаких интерфейсов делать не нужно.

Все максимально просто.

Данные для запуска скрипта задаем в конфигурационном файле:

1) Имя файла из которого нужно взять кеи и куда выдать результат, к примеру, amazon_keys_in.txt и amazon_keys_out.txt

2) Каким символом разделять кей и количество результатов в конечном файле, к примеру, символ ";" , тогда файл результата будет car bridge toy 2;1000

3) задержка между запросами для парсинга sleep(rand($min; $max));

P.S.: как строчка с текстом результатов меняется, то можете посмотреть на таких кеях:

car bridge toy 2

car bridge toy 23

car bridge toy 233

car bridge toy 2333

hkgkhfgksgkdfs

PHP
5 лет назад
findkmp
Денис 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Никита
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Артём
 
40 лет
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
7 отзывов
5 лет назад
Евгений
 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
43 минуты назад
558 отзывов(-1)
5 лет назад
ТОП-5
Веб-программирование
Ильдар
 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
5 часов назад
92 отзыва(-1)
5 лет назад
Евгений
 
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
105 отзывов
5 лет назад
Сергей
 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
31 отзыв(-2)
5 лет назад
Вячеслав
 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 отзывов
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Оптимизация сайта posm.market

    Требуется увеличение скорости загрузки сайта posm.market в разы. Сейчас она очень медленная. Сайт уже несколько раз оптимизировался разными специалистами, результат слабый, поэтому подход нужен основательный.  Написан на YII2. Сервис Яндекс Вебмастер жалуется на скорость загрузки более ...

    Yii
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Скопировать сайт на wordpress

    Необходимо полностью скопировать сайт и перенести его на хостинг заказчика. Доступа к админ панели и хостунгу сайта который нужно скопировать нет. Права доступа к хостингу будут переданы выбранному исполнителю. ...

    WordPress
    Веб-программирование19 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка скрипта

    Скрипт должен найти все группы в ВК, которые имеют название «музыкальная группа». После поиска скачать: 1.все треки с названием совпадающим с названием группы или, если имя «неизвестно». 2. Описание группы.  3. ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка т.з. по передаче информации о пользователе из Google Analit

    Необходимо разработать ТЗ для разработчика сайта. Задача - собрать c формы регистрации на нашем сайте информацию о пользователе из Google Analitics и передать ее в CRM: 1. CID (google client ID) 2. User ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Скрыть описание на страницах пагинации cms modx

    $20

    1. На страницах пагинации скрыть описание категории - не выводить его. 2. Открыть страницы пагинации к индексации 3. Прописать rel canonical на первую страницу (выполнено) 4. Прописаль rel prev next - выполнено ...

    MODX
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработка сайта на PHP bitrix старт

    - CMS Битрикс СТАРТ -ищу исполнителя, готов рассмотреть варианты - вывод каталога недвижимости и типов сделки в умный фильтр - в выпадающий список; -Добавление к группе пользователей нового поля с свойствами - ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Работа с php

    Здравствуйте. Есть сайт скопированный, как я понял там стоит какая-та защита которая не дает корректировать информацию, меняю тайтл а он не меняется, меняю h1 - также. Не работают переходы, только если через правую кнопку ...

    HTMLPHP
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад