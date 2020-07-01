Требуется увеличение скорости загрузки сайта posm.market в разы. Сейчас она очень медленная. Сайт уже несколько раз оптимизировался разными специалистами, результат слабый, поэтому подход нужен основательный. Написан на YII2. Сервис Яндекс Вебмастер жалуется на скорость загрузки более ...
Парсер количества результатов на странице Amazon
Приветствую.
Необходимо написать простейший PHP парсер, который по кею собирает количество(число) результатов в выдаче Амазона и запишет результаты в файл.
На входе даем файл с кеями(по одному на строку), а на выходе получаем файл: кей и число результатов в выдаче(по одному результату на строку).
Ссылка для парсинга:
https://www.amazon.com/s?k=Keyword
К примеру, https://www.amazon.com/s?k=car+bridge+toy+2
Результат: 1-48 of over 1,000 results for "car bridge toy 2"
В файл нужно записать car bridge toy 2 и 1000
Запятые из чисел результатов нужно убирать, т.е. выдало 1,000, а в результате нужно записать 1000.
Никаких интерфейсов делать не нужно.
Все максимально просто.
Данные для запуска скрипта задаем в конфигурационном файле:
1) Имя файла из которого нужно взять кеи и куда выдать результат, к примеру, amazon_keys_in.txt и amazon_keys_out.txt
2) Каким символом разделять кей и количество результатов в конечном файле, к примеру, символ ";" , тогда файл результата будет car bridge toy 2;1000
3) задержка между запросами для парсинга sleep(rand($min; $max));
P.S.: как строчка с текстом результатов меняется, то можете посмотреть на таких кеях:
car bridge toy 2
car bridge toy 23
car bridge toy 233
car bridge toy 2333
hkgkhfgksgkdfs
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