Парсер количества результатов на странице Amazon

Приветствую.

Необходимо написать простейший PHP парсер, который по кею собирает количество(число) результатов в выдаче Амазона и запишет результаты в файл.

На входе даем файл с кеями(по одному на строку), а на выходе получаем файл: кей и число результатов в выдаче(по одному результату на строку).

Ссылка для парсинга:

https://www.amazon.com/s?k=Keyword

К примеру, https://www.amazon.com/s?k=car+bridge+toy+2

Результат: 1-48 of over 1,000 results for "car bridge toy 2"

В файл нужно записать car bridge toy 2 и 1000

Запятые из чисел результатов нужно убирать, т.е. выдало 1,000, а в результате нужно записать 1000.

Никаких интерфейсов делать не нужно.

Все максимально просто.

Данные для запуска скрипта задаем в конфигурационном файле:

1) Имя файла из которого нужно взять кеи и куда выдать результат, к примеру, amazon_keys_in.txt и amazon_keys_out.txt

2) Каким символом разделять кей и количество результатов в конечном файле, к примеру, символ ";" , тогда файл результата будет car bridge toy 2;1000

3) задержка между запросами для парсинга sleep(rand($min; $max));

P.S.: как строчка с текстом результатов меняется, то можете посмотреть на таких кеях:

car bridge toy 2

car bridge toy 23

car bridge toy 233

car bridge toy 2333

hkgkhfgksgkdfs