Работа с php

Здравствуйте. Есть сайт скопированный, как я понял там стоит какая-та защита которая не дает корректировать информацию, меняю тайтл а он не меняется, меняю h1 - также.

Не работают переходы, только если через правую кнопку и открыть ссылку в новой вкладке. Нужно найти проблему и убрать ее, чтобы я имел возможность через html корректировать сайт.

Сайт - https://otvetkigre.ru/

Если вы не уверены что справитесь могу дать доступ к ФТП, вы изучаете в чем проблема и после создаем индивидуальный кворк.