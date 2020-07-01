Email рассылка по базе пользователей

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Закрыт9 заявок877 просмотров

Необходимо правильно настроить и создать рассылку HTML писем по нашей базе пользователей. Рассылка будет осуществляться в течении большого периода времени, так как база насчитывает несколько миллионов пользователей.

HTML
5 лет назад
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Заявки фрилансеров

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