Email рассылка по базе пользователей

Нужно написать комплекс скриптов, которые будут взаимодействовать между собой. Есть практически )) подробное ТЗ. Основная работа скриптов- отправка запрос через API на два разных сервиса. Нужно будет так же сделать минимальную вебадминку. Некоторые моменты нужно ...