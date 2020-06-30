Создание чат-бота

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Закрыт16 заявок533 просмотра

Необходимо создать чат-бот 

5 лет назад
mixfightpride
Артур 
33 года
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Рустам
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Степан
 
36 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Искандер
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Иван
 
44 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Абубакр
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
4 отзыва
5 лет назад
Влад
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Денис
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Игнат
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
5 лет назад
Евгений
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 отзывов(-2)
5 лет назад
Алла
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Ювансай
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
7 дней назад
7 отзывов
5 лет назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
3 дня назад
1 отзыв
5 лет назад
Дмитрий
 
33 года
12 лет в сервисе
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4 дня назад
28 отзывов
5 лет назад