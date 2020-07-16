Спарсить (скопировать) товары, категории и атрибуты с другого сайта.

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Завершен5 заявок538 просмотров

Необходимо перенести все товары, категории и атрибуты с другого сайта. Как именно вручную или парсером без разницы. Предлагайте цену и срок.Сайт донор: https://zel-dveri.ru

Сайт куда переносим (bitrix): www.dverka-zelenograd.ru

5 лет назад
R0LeXx
Роман 
34 года
12 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Vantiets
Сергей 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$120
7 дней
Escrow
Задачка оказалась не из легких!
Хороший заказчик.

Заявки фрилансеров

Евгений
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
148 отзывов
5 лет назад
Vantiets
Сергей 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Станислав
 
38 лет
10 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад
Эдуард
 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
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Евгений
 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
час назад
558 отзывов(-1)
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