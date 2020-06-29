Правки интерне магазина на престашоп

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Закрыт4 заявки765 просмотров

Здравствуйте!

Нужно сделать некоторые правки в интернет магазине на PrestaShop 1.6.

На сайте при сбросе пролей пользователями не приходит почта и вообще почта перестала приходить даже при покупке!

Еще рассматривается обновление PrestaShop 1,6 до 1,7 

PrestaShop
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