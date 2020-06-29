Надо создать сайт с личным кабинетом (ЛК) со следующим функционалом: 1. Выгрузка лидов и заказов из Ecwid, Insales в ЛК по api. 2. Выгрузка, изменение статусов заказа из ЛК в 1С Управление Торговлей. ...
Правки интерне магазина на престашоп
Здравствуйте!
Нужно сделать некоторые правки в интернет магазине на PrestaShop 1.6.
На сайте при сбросе пролей пользователями не приходит почта и вообще почта перестала приходить даже при покупке!
Еще рассматривается обновление PrestaShop 1,6 до 1,7
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