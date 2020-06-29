Написать парсер

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Закрыт10 заявок970 просмотров

С личного кабинета сайта спартить все все данные резюме кандидатов по задаваемому ключевому запросу. 

Личные кабинеты сайтов:

https://jobs.tut.by/

https://rabota.ua/

https://www.work.ua/ru/

на выходе нужен скрипт,  который парсит все резюме и данные ложит в базу. В настройках нужно задавать скорость парсинга. А также поисковые запросы. Нужно реализовать логику проверки существующих резюме в базе. Проверять нужно по контактному номеру телефона.

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