Написать парсер

С личного кабинета сайта спартить все все данные резюме кандидатов по задаваемому ключевому запросу.

Личные кабинеты сайтов:

https://jobs.tut.by/

https://rabota.ua/

https://www.work.ua/ru/

на выходе нужен скрипт, который парсит все резюме и данные ложит в базу. В настройках нужно задавать скорость парсинга. А также поисковые запросы. Нужно реализовать логику проверки существующих резюме в базе. Проверять нужно по контактному номеру телефона.