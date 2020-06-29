Сделать пазлы

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Закрыт1 заявка430 просмотров

Сделать на сайте возможность сборки пазлов.

Сделать чтобы работало через iframe, встраивать в систему управления сайтом не нужно.

Три уровня – 6 штук, 40, 98 (это количество пазлинок)

Работать должно примерно как тут https://thejigsawpuzzles.com/Piece-of-Art/Venetian-Carnival-jigsaw-puzzle

5 лет назад
shurman
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Василий
 
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