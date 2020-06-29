Сделать пазлы

Приветствую, нужен парсинг товаров из сайта aqua.dsolo.ru в магазин на Opencart 3 (Ocstore 3). Доступа к aqua.dsolo.ru нет. Нужно спарсить все товары, наскидку около 1000. Там опции, картинки, цены и т.п. - все ...