Проблема с отображением части картинок img uknow

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка530 просмотров

Есть сайт на OpenCart 3. Часть картинок которая загружается из прайсов производителя начала показывать http://skrinshoter.ru/s/290620/X1d1TKGz?a

Никакие работы не проводились, возникла проблема без явной причины.

Нужно оперативно разобраться.

Opencart
5 лет назад
vika5934857
35 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

vivniloal
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
2 отзыва(-1)
5 лет назад
$30
2 дня
Escrow
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vivniloal
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
2 отзыва(-1)
5 лет назад