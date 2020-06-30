Прикрутить к сайту какой нибудь скрипт комментариев с нормальной защитой. Сайт самопис на пхп
Проблема с отображением части картинок img uknow
Есть сайт на OpenCart 3. Часть картинок которая загружается из прайсов производителя начала показывать http://skrinshoter.ru/s/290620/X1d1TKGz?a
Никакие работы не проводились, возникла проблема без явной причины.
Нужно оперативно разобраться.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $30Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте! Для демонаполнения магазина мне нужна выгрузка товара на любую тематику (интересуют различные тематики). Просьба предлагать выгрузки с базовыми данными - фото, названия товаров с описаниями, лучше с фильтрами и характеристиками. Так ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Нужно перетянуть дизайн интернет-магазина (готовая верстка есть) и собрать мобильную версию на бустрапе 4 версии. CMS ocStore 2.3.0.2 Срок 30 дней. Стоимость пишите в заявке (космонавтов прошу не напрягаться).Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно создать телеграмм-бот. Нужен бот для обмена криптовалют в ручном режиме. Условно, пользователь выбирает направление обмена, получает наши и оставляет свои реквизиты, эти реквизиты должны попасть администратору, который в ручном режиме обрабатывает заявку.Веб-программирование8 заявокЗакрыт5 лет назад
- $5
В тильде с помощью форм реализован калькулятор. Нужно что бы, после того как посетитель заполнит поля в калькуляторе и нажмет "отправить на расчет" значение пришли в заявке на почтуВеб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
# Сделать основу для дальнейшей разработки ## Общие требования * Подготовить окружение * Система должна быть написана на python 3.8+ * Разрешенные фреймфорки: ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
Ищу программиста для доработок битрикс 1. Необходимо передать значение из переменной компонента в шапку.Веб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо сверстать Лендинг. Сроки : до 1 июля, 12.00 часов по МВ Стоимость : 2 500 р Обязательно Адаптивная вёрстка. Обязательно кроссбраузерно. Скорость загрузки не менее 70 по сервису. ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт5 лет назад
ЛОмается бэкграундВеб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $25
Прототипы во вложении. Вопросы если есть по функционалу, то задайте в ЛСВеб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад