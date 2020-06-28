Сайт на Joomla. После переноса файлов и базы данных на другой хостинг начал выдавать 500 ошибку. Запись из файла логов - PHP Warning: Creating default object from empty value \libraries\src\Application\SiteApplication.php on line 541 Нужно исправить ...
Создать кабинет клиента, модератора, админа
Прототипы во вложении.
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