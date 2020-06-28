Для действующего сайта нужен программист ставка 2$/час. Ссылку на сайт дам заинтересованному исполнителю.
Парсер поисковой выдачи Content Downloader
ТЗ прикрепил в файле
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $50
Здравствуйте, нужно интегрировать платежку в админку сайта на Laravel. Пишите у кого есть опыт работы с данным фреймворком, скину подробности.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Привет, опытному исполнителю на wordpress нужно доделать сайт, мой человек в командировке: Woocommerce Дизайн сайта пригодится в деталях только (мелочи), но кидаю, что бы было понятно ...Закрыт5 лет назад
- $3
Требуется помощь в установке брендированной рекламы на сайт. Сайт на dleВеб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Php скрипт который отделит юзеров - ботов Боты яша гугл и тд ответ 200 для РФ и указанных стран 302 редирект Для определенных стран 451 ошибка Принцип такой ...Закрыт5 лет назад
Требуется опытный программист для создания модуля на PHP JS MySQL Ajax Yii. Имеется подробное техническое задание.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Есть проект на yii2, который нужно доделать сайт и АПИ, есть подробное ТЗ Подробности кандидатам, оставляйте ТЕЛЕГРАМЗакрыт5 лет назад
Необходимо спарсить сайт с полной эмуляцией браузера (поддержкой js, автоматическим сохранением кукисов), желательно используя phpВеб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо спарсить get запрос на сайте, php curl не берёт, поддержка кукисов в браузере выключена, на сайте запрос работает, через curl при таких же параметрах уже нетВеб-программирование7 заявокЗакрыт5 лет назад
- $100
Нужно найти движок для документации веб проекта, развернуть его на сервере (желательно на Windows) и перенести документацию с сервиса readme_com в формате markdown на новый движок. Требования к движку следующие: - Opensource ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад