Доделать сайт на yii2

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  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки1078 просмотров

Есть проект на yii2, который нужно доделать сайт и АПИ, есть подробное ТЗ

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