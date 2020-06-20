Веб-дизайнер

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Закрыт16 заявок994 просмотра

Нужно создать сайт, картинка для фона и текст уже готовый есть. От вас требуется создать сам сайт, добавить нужные кнопки

5 лет назад
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