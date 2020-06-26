Необходимо создать чат-бота для сбора анкетных данных лидов, переходящих с сайта на наш Telegram. Бота нужно интегрировать с AmoCRM.
Tracker расстояния на php и mysql
нужен скрипт tracker расстояния на php и mysql
прикрепить карту
API карты https://www.mapbox.com/maps/dark или https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Develop
регистрация нового участника
по email активация
новый старт
каталог стартов в таблице (дата, время старта, тип старта (black / white), место старта (координаты), место финиша, время финиша,
СТАРТ
выбор типа (black / white)
фиксация точки ( координаты по GPS)
дата старта
время старта
кнопка "ЗАПУСТИТЬ"
фиксация точки старта.
время
координаты
тип старта (black или white)
(тип это бонусная система) за каждый 1 km (34 / 43 бонуса (возможность выставлять количество бонусов в админке)
фиксация точки финиша.
время финиша
координаты финиша
кнопка завершения >
начисление бонусов > тип старта (black 34 бонуса / white 43 бонуса) > фиксация времени > добавление бонусов за время из расчета 1 минута умножается на тип старта (black 34 / white 43))
пример: старт Black #01 начался в 20.06.20 в 20:00 и продлился до 20.06.20 22:00 итого составил 2 часа или 120 минут времени. расстояние пройденное за это время составило 20 км.
120 минут * 34 = 4080
20 км * 34 = 680
итого 4760 бонусов за старт
итого XXбонусов за KM + XXбонусов за минуту = ИТОГО БОНУСОВ ЗА СТАРТ
Фиксация в таблице
таблица сортировка по дате и по количеству бонусов за старт
номер дата время финиш дата время старт бонусы
Black #01 20.06.20 20:00 20км 20.06 22:00 120минут 4760 (4080+680)
Заявки фрилансеров
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