нужен скрипт tracker расстояния на php и mysql

прикрепить карту

API карты https://www.mapbox.com/maps/dark или https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Develop

регистрация нового участника

по email активация

новый старт

каталог стартов в таблице (дата, время старта, тип старта (black / white), место старта (координаты), место финиша, время финиша,

СТАРТ

выбор типа (black / white)

фиксация точки ( координаты по GPS)

дата старта

время старта

кнопка "ЗАПУСТИТЬ"

фиксация точки старта.

﻿время

﻿координаты

﻿тип старта (black или white)

﻿ ﻿(тип это бонусная система) за каждый 1 km (34 / 43 бонуса (возможность выставлять количество бонусов в админке)

фиксация точки финиша.

﻿время финиша

﻿координаты финиша

﻿кнопка завершения >

﻿начисление бонусов > тип старта (black 34 бонуса / white 43 бонуса) > фиксация времени > добавление бонусов за время из расчета 1 минута умножается на тип старта (black 34 / white 43))

пример: старт Black #01 начался в 20.06.20 в 20:00 и продлился до 20.06.20 22:00 итого составил 2 часа или 120 минут времени. расстояние пройденное за это время составило 20 км.

120 минут * 34 = 4080

20 км * 34 = 680

итого 4760 бонусов за старт

итого XXбонусов за KM + XXбонусов за минуту = ИТОГО БОНУСОВ ЗА СТАРТ

Фиксация в таблице

таблица сортировка по дате и по количеству бонусов за старт

номер ﻿ ﻿дата ﻿ ﻿время ﻿финиш ﻿дата ﻿время ﻿ старт бонусы

Black #01 ﻿20.06.20 ﻿20:00 ﻿20км ﻿ 20.06 ﻿22:00 ﻿120минут ﻿4760 (4080+680)