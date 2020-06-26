Правки по сайту: убрать экраны, добавить новые всплывающие окна и тд

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Закрыт3 заявки643 просмотра

 тз тут в гугл доке

расписала вроде все задачи)

вообще ищу программиста на постоянную основу, верстать сайты)

сейчас горит этот проект

5 лет назад
amagrigoreva
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Была
4 года назад

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