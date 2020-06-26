Нужен Laravel-разработчик для разработки бекенда

$800
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок533 просмотра

Нужен Laravel-разработчик для разработки бекенда мобильного приложения. Только Украина. Детали проекта  - реальным кандидатам.

Laravel
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den4uk1983
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