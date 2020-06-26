На сайте https://www.yakutsk-stroy.ru/ нужно прикрутить к форме обратной связи Google reCAPTCHA. Бюджет 300 ₽. Кто готов, оставляйте свою заявку.
Техническая поддержка сайта на Bitrix
Нужно будет вносить правки на сайт (по ТЗ сеошника), правки стандартные, ничего сложного. ТЗ пока нет, поэтому точный список работ назвать пока не могу. Работа на постоянку.
Но в первую очередь необходимо будет настроить правильный деплой сайта из песочницы на боевой ресурс.
Будет гуглдок со списком задач, оценивать будем каждую задачу в отдельности.
Укажите сколько вы берете за час.
Заявки фрилансеров
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