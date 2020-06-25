Натянуть дизайн на Pixli

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  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок457 просмотров

Необходимо собрать сайт на Pixli.

Прототип имеется.

15 типовых страниц с услугами.

При ответе, пожалуйста, указывайте

- Цену выполнения работы,

- Сроки,

- Свои работы

5 лет назад
guest_15880132270638
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров