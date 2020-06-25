В плагине JComments добавить загрузку изображений. PHP специалист

Сайт создан на CRM Joomla 3.x и Virtuemart 3.x Клиенты могут оставлять о товаре отзывы через JComments. Нам нужно добавить возможность к отзыву, безопасно, прикреплять изображения. Причем хотелось бы обсудить возможность прикреплять, как с сайта, так и из мобильной версии сайта (с телефона). И еще одно пожелание, текущие отзывы сохранить.