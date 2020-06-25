В плагине JComments добавить загрузку изображений. PHP специалист

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка452 просмотра

Сайт создан на CRM Joomla 3.x и Virtuemart 3.x Клиенты могут оставлять о товаре отзывы через JComments. Нам нужно добавить возможность к отзыву, безопасно, прикреплять изображения. Причем хотелось бы обсудить возможность прикреплять,  как с сайта, так и из мобильной версии сайта (с телефона). И еще одно пожелание, текущие отзывы сохранить.

JoomlaPHP
5 лет назад
guest_1593090053568
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Алексей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 отзывов(-2)
5 лет назад