Нужно добавить в форму поле отправка голоса как в мессенджерах Whatsapp, telegram, vkontakte и т.д. Сайт написан на wordpress, форма на Elementor
Шаблон копировать и доработать
Цель скопировать шаблон и подправить
Есть сайт казино с одним шаблоном http://casinosoftware.site
Есть другой сайт http://domabet2.com/
тут другой шаблон, но скрипт тот же, пути шаблона те же engine/templates/default там css js, картинки и tpl файлы
Что я на данный момент сделал
Я выкачал шаблон того сайта domabet2.com и залил с заменой поверх шаблона casinosoftware.site
вот что у меня получилось http://demo2.casinosoftware.site
через выкачанный index.html корректно сайт отображается
но нужно что бы через index.php работал, по тому что без index.php родного регистрация/авторизация не работает
после того как заработает авторизация регистрация нужно подправить внутренние страницы, по сути их три
что бы корректно отображались
что бы понять о каких внутренних страницах идёт речь, зарегистрируйтесь на casinosoftware.site
там профиль, страница пополнения баланса нужно что бы по дизайну были как на domabet2.com
так же нужно сделать подкатегории игр как вот этом шаблоне http://vulcangold.site/
amatic, deluxe и т.д что бы были в виде подкатегорий, а основные категории как на domabet2.com
слоты, популярные, джекпоты https://i.imgur.com/HvbguSg.jpg
оплачивать буду поэтапно
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Требуется откорректировать отчеты для счет-фактуры, торг 12 и товарной накладной. На текущий момент в эти документы выводится наименование материала, у которого в SAP есть ограничение длины в 40 символов (см. П1 и П2). Требуется вывести ...Закрыт5 лет назад
Поменять переходы по кнопкам, выделить кнопкиВеб-программирование12 заявокЗакрыт5 лет назад
Prestashop 1.6 https://www.motostart.com.ua Сократить корзину к обязательному тел и возможности оставить сообщение. Остальное все убрать.Закрыт5 лет назад
- $2000
Срочно нужно написать шаблоны по рассылке на зеннопостере более 1000 шаблоновВеб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен калькулятор примерно с такой же логикой как тут Пример Все картинки уже отрисованы и выглядеть это может примерно так: http://calc.zavodite.com/new/Должны подставляться фото в зависимости от выбора, есть связанные поля, например если ширина будет ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать логинацию на игровом сайте через Facebook. Цель логинации, чтобыпользователи могли записывать свои результаты в базу данных. Работа срочная, Ссылка на игру : http://download.alesko.eu/bb/ Там если проиграешь открываетя как раз окно ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $30
Нужно написать экзамен прямо сейчас. Дедлайн - сегодня в 15:45 по Москве. Всё ТЗ есть в прикрепленном файле. Предлагаю следующее сотрудничество: Каждые полтора часа (в 13:00, 14:00, 15:00 и 15:30) вы ...Закрыт5 лет назад
- $400
Добрый день, Нужно написать бекенд аналог вот этого сервиса: https://alitu.com/. 1. Cпроектировать бэкенд часть для проекта. 2. Создать схему базы данных для проекта для postgres в виде SQL файла. ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Сайт сделан на элементоре (вордпрес). Надо в бекенде соединить 2 метода оплаты (они настроены) но на одной странице оплаты.Закрыт5 лет назад