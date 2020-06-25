Нужно написать бекенд для сервиса.

Добрый день,

Нужно написать бекенд аналог вот этого сервиса: https://alitu.com/.

1. Cпроектировать бэкенд часть для проекта.

2. Создать схему базы данных для проекта для postgres в виде SQL файла. В описании написать что значит каждое поле.

3. Создать документ где будет указано какие endpoints нужно создать, с какими данными на входе и на выходе в формате json.

4. Используемые технологии postgres redis rabbitmq.

5.Реализовать эндпоинты и написать тесты к ним.

6. Добавить docker-compouse

Язык реализации: Golang, Python, Php, или предложите свой вариант.