Разработка сайта с отображением статистики

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки501 просмотр

Необходимо разработать статистический сайт, на котором будет отображаться информация, полученная по API.

Так как детального ТЗ нет и видение будет формироваться в процессе работы, то оплата по часам.

В заявках присылать:

﻿- ставку в час

﻿- временные возможности на ближайшую неделю

﻿- примеры работ в этой или похожей областях

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