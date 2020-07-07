Приложение для работа с комментариями YouTuba по API

На сегодня (27.06.2020) задание АКТУАЛЬНО. Жду вашего отклика!

У меня есть несколько каналов. Нужно создать онлайн приложение, которое по API получает все комментарии с этих YouTube каналов. Пользователи этого приложения могут отвечать на комментарии, писать их, удалять, ставить лайки, дизлайки через это приложение, не имея доступа к каналам.

Пример

На канале "А" зритель написал комментарий.

1. Комментарий подгружается в приложение.

2. Пользователь видит его и пишет ответ на этот комментарий, ставит лайк комментарию.

3. На канале "A" появился ответ от автора канала и поставленный им лайк.

Требования к работе:

- Работа выполняется на моём сервере(либо переносится по готовности на мой сервер с полной настройкой и тестированием)

- Код всего приложения должен сопровождаться ПОДРОБНЫМИ комментариями.

- Желательно чтобы вы уже работали ранее с API YouTube.

- Безопасная сделка.

- Срок 3 дня.

Подробное техническое задание со скриншотами интерфейса находится в приложении. Там же есть видео пояснение к тех. заданию.