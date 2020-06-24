Доработка php скрипта под amoCRM

Есть уже работающий скрипт связаный с амо с несколькими экшнами.

Надо добавить ещё один эшн, который будет принимать на себя данные и менять статус сделки.

Данные на вход, которые нам нужны - номер телефона.

Что должен делать экшн:

1. получает на вход телефон, старый статус воронки, новый статус воронки.

2. ищет контакт и активную сделку в статусе “старый статус воронки”

3. меняет статус сделки на “новый статус воронки”

В каком формате приходят данные на вебхук тут https://webhook.site/#!/a28b601c-9821-413f-85f5-bdd6fac5b2f9/90f55436-d908-4875-bc90-98bf2b8460d4/1

Работать должен по принципу в запе укажу ссылку скрипта принимающего данные пример

site.ru/?action=change_lead_stage&old_stage=2342&new_stage=423

скрипт принимает данные, ищет по номеру сделку на этапе old_stage и меняет на new_stage