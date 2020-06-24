Необходимо выполнить API запросы сервера для обеспечения изменения порядка демонстрации фотографий в проекте выполненном на ASP.NET Вот копии тасков в Трело: Контент: возможность выбрать и сохранить порядок привязанных файлов (если их больше 1-го) ...
Доработка php скрипта под amoCRM
Есть уже работающий скрипт связаный с амо с несколькими экшнами.
Надо добавить ещё один эшн, который будет принимать на себя данные и менять статус сделки.
Данные на вход, которые нам нужны - номер телефона.
Что должен делать экшн:
1. получает на вход телефон, старый статус воронки, новый статус воронки.
2. ищет контакт и активную сделку в статусе “старый статус воронки”
3. меняет статус сделки на “новый статус воронки”
В каком формате приходят данные на вебхук тут https://webhook.site/#!/a28b601c-9821-413f-85f5-bdd6fac5b2f9/90f55436-d908-4875-bc90-98bf2b8460d4/1
Работать должен по принципу в запе укажу ссылку скрипта принимающего данные пример
site.ru/?action=change_lead_stage&old_stage=2342&new_stage=423
скрипт принимает данные, ищет по номеру сделку на этапе old_stage и меняет на new_stage
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