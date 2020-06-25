Внести правки в сайт на CodeIgniter

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок371 просмотр

Приветствую коллеги! Необходимо внести правки на сайт разработанный на CMS CodeIgniter.

Конкретно добавить поля в админской части и изменить некоторые действия во фронте. Работа на PHP только.

Детали и сайт будут в личке.

Итоговая сумма может меняться. 

CodeIgniterPHP
5 лет назад
alex_kabanov
Александр 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 отзывов

Выбранный исполнитель

merlin1991
33 года
12 лет в сервисе
Был
4 дня назад
5 лет назад
$50
1 день
Escrow
Благодарю Дмитрия за очень быструю и качественную работу! Все сделал максимально быстро, рекомендую. Будем работать и дальше!
Четкое задание, быстрая проверка, быстрая оплата. Спасибо большое за заказ. РЕКОМЕНДУЮ!!!

Заявки фрилансеров

Денис
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
29 отзывов
5 лет назад
Геннадий
 
34 года
6 лет в сервисе
Был
11 дней назад
6 отзывов
5 лет назад
Алексей
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
4 отзыва(-3)
5 лет назад
Артем
 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
120 отзывов
5 лет назад
merlin1991
33 года
12 лет в сервисе
Был
4 дня назад
5 лет назад