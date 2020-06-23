Второй язык для OpenCart

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Закрыт3 заявки486 просмотров

Требуется внедрить второй язык (английский) на сайт CMS OpenCart 2.1.0.1

На выходе я должен получить сайт готовый для наполнения английскими материалами (контент уже готов).

Возможность, автоматически показывать английскую версию сайта для всех IP кроме РФ и СНГ.

Указывайте цена и срок выполнения.

Opencart
5 лет назад
kidcool23
Игорь 
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