Доработка и редизайн сайта для удаленного видеонаблюдения

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки473 просмотра

Необходимо переделать дизайн сайта согласно ТЗ на Yii фреймворк.

Разработка веб-дизайна сайта не требуется.  Требуется разработка и реализация строго по ТЗ.

Yii
5 лет назад
abcsport
Сергей 
43 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
3 дня назад
1 отзыв
5 лет назад
Дмитрий
 
33 года
12 лет в сервисе
Был
4 дня назад
28 отзывов
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
24 минуты назад
61 отзыв
5 лет назад