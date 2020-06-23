Мелкие правки на webasyst

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок355 просмотров

1. При клике на кнопку заказать звонок, открывается в новом окне, а не модальном

2. Страницы НЕ каталога  svoiamebel_точка_ru/auxpage_kak-zakazat/111111  не отдают 404 ошибку

если исправите возможно будет дополнительное задание - организовать сравнение товаров на данном сайте

Доступы предоставлю кандидату

Webasyst
5 лет назад
kasta69
37 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров