Требуется разработка плагина по ТЗ. Принцип – простой калькулятор по 3 параметрам. В админке страница с настройками, указываются цены по разным позициям и почта админа, куда слать заявки. После просчета – возможность распечатать версию для ...
Ищем исполнителя дизайна юзабилити калькулятора в getbootstrap.
Ищем исполнителя дизайна юзабилити калькулятора в getbootstrap.
ТЗ во вложении.
Заявки фрилансеров
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