Ищем исполнителя дизайна юзабилити калькулятора в getbootstrap.

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок449 просмотров

Ищем исполнителя дизайна юзабилити калькулятора в getbootstrap. 

ТЗ во вложении.

5 лет назад
guest_15928779583105
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
онлайн
61 отзыв
5 лет назад

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