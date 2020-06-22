Нужно установить Google Tag Manager (cms drupal) и настроить

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Закрыт3 заявки588 просмотров

На сайте нужно настроить отслеживание отправки форм. Для этого выполните следующее:

1. На всех страницах сайта   korobova.top    нужно установить Google Tag Manager. 

Коды во вложении:

- "GTM head" - вставьте в раздел  кода страницы как можно ближе к началу

- "GTM body" - вставьте непосредственно после открывающего тега 

2. Нужно добавить команду datalayer.push в формы по факту их успешной отправки (а не просто по клику): 

- Отправить сообщение

Cтроки кода, которые нужно добавить, находятся во вложении "datalayer".  ВАЖНО: команду datalayer.push нужно прописывать внутри функции, которая отвечает за успешную отправку данных формы.

Drupal
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