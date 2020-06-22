Нужно установить Google Tag Manager (cms drupal) и настроить

На сайте нужно настроить отслеживание отправки форм. Для этого выполните следующее:

1. На всех страницах сайта korobova.top нужно установить Google Tag Manager.

Коды во вложении:

- "GTM head" - вставьте в раздел кода страницы как можно ближе к началу

- "GTM body" - вставьте непосредственно после открывающего тега

2. Нужно добавить команду datalayer.push в формы по факту их успешной отправки (а не просто по клику):

- Отправить сообщение

Cтроки кода, которые нужно добавить, находятся во вложении "datalayer". ВАЖНО: команду datalayer.push нужно прописывать внутри функции, которая отвечает за успешную отправку данных формы.