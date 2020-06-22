В любом графическом редакторе, типа Corel или простенький Faststone есть функция обработки фотографии — Уменьшение количества цветов.Задача следующая: В режиме онлайн на сайте обработка любых изображений заданным ограниченным количеством цветов. Цветов примерно 30-40, они заданы ...
Нужно установить Google Tag Manager (cms drupal) и настроить
На сайте нужно настроить отслеживание отправки форм. Для этого выполните следующее:
1. На всех страницах сайта korobova.top нужно установить Google Tag Manager.
Коды во вложении:
- "GTM head" - вставьте в раздел кода страницы как можно ближе к началу
- "GTM body" - вставьте непосредственно после открывающего тега
2. Нужно добавить команду datalayer.push в формы по факту их успешной отправки (а не просто по клику):
- Отправить сообщение
Cтроки кода, которые нужно добавить, находятся во вложении "datalayer". ВАЖНО: команду datalayer.push нужно прописывать внутри функции, которая отвечает за успешную отправку данных формы.
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