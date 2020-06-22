Натяжка верстки на WordPress

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Закрыт14 заявок593 просмотра

Здравствуйте!

Необходимо натянуть верстку сайта на WordPress. Исполнителю необходимо иметь базовый уровень английского (зарубежный заказчик). По сроку желательно как можно раньше.

Спасибо! 

Макет из фигмы: https://www.figma.com/file/K7OC3RzbEqrNp4FGtWfi6w/The-plug?node-id=0%3A1

FigmaNode.jsWordPress
5 лет назад
desaster
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