Сделать проект - биржа по услугам работ

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок445 просмотров

Сделать проект 

Биржа по услугам работ https://bit.ly/2YqDnKJ

От вас стоимость и сроки и на чем писать. 

5 лет назад
pavel_brunki
43 года
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Юрий
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
5 часов назад
103 отзыва
5 лет назад
ТОП-5
Веб-программирование
Максим
 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
5 часов назад
61 отзыв
5 лет назад
Роман
 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв(-1)
5 лет назад
Павел
 
45 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
9 отзывов
5 лет назад
Али
 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
6 дней назад
23 отзыва
5 лет назад
Айк
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
1 отзыв(-1)
5 лет назад
Рожден
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
126 отзывов
5 лет назад
Дмитрий
 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
14 отзывов
5 лет назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
7 дней назад
7 отзывов
5 лет назад
Игорь
 
42 года
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
7 отзывов
5 лет назад
Руслан
 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
54 отзыва(-3)
5 лет назад