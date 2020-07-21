Настроить шаблон на Woocommerce

Настроить согласно тз и перенести весь контент на новый сайт.

http://www.templatemonsterpreview.com/demo/64149.html данный шаблон будет использоваться , нужно блок будет добавить статических данных с админки возможность редактировать цифры вот такой https://skr.sh/i/220620/27jYrs0b .

Ссылка на контент: https://yadi.sk/d/0QoeSfKVEm5OFA его нужно будет перенести.