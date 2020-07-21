Настроить шаблон на Woocommerce

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки401 просмотр

Настроить согласно тз и перенести весь контент на новый сайт.

http://www.templatemonsterpreview.com/demo/64149.html данный шаблон будет использоваться , нужно блок будет добавить статических данных с админки возможность редактировать цифры вот такой https://skr.sh/i/220620/27jYrs0b .

Ссылка на контент: https://yadi.sk/d/0QoeSfKVEm5OFA его нужно будет перенести.

HTMLWooCommerce
5 лет назад
Webigor
Игорь 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Mihairu
Михаил 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
14 часов назад
5 лет назад
$100
20 дней
Escrow
Спасибо Михаилу все сделал качественно
Спасибо все отлично

Заявки фрилансеров

Mihairu
Михаил 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
14 часов назад
5 лет назад
Никита
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Игорь
 
42 года
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
7 отзывов
5 лет назад