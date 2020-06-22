Настроить Lazy Load для картинок загружаемых через JS - Wordpress

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Закрыт6 заявок769 просмотров

На сайте под управлением Wordpress используем плагин a3 Lazy Load, для ленивой загрузки картинок. Но у нас также есть картинки которые выводятся через js код из уже загруженных картинок на странице. Проблема в том, что плагин a3 Lazy Load обрабатывает и подгружает по прокрутке только те картинки которые загружены через функции WP.

Задача, настроить ленивую подгрузку для картинок которые добавлены на страницу через JS код.

JavaScriptWordPress
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