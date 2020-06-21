Парсер сайта. Регулярные выражения

Есть готовый и работающий парсер сайта , написанный на регулярных выражениях. Нужно добавить туда несколько сайтов.

Парсер работает на DLE сайте. Берет описание, картинки ( перезаливать на мой сайт, есть функция обрезки картинки ) Теги на сайтах источниках = это мои категории.

Парсер уже написанный, нужно просто по такому-же принципу добавить туда несколько сайтов.

Работа не на один раз, в будущем еще нужно будет делать такое-же

4$ = добавление 1 сайта

Нужно добавить 6 сайтов

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В админке не настраивается. Все настройки в пхп файле. Прошлый программист когда добавлял новый сайт-просто копировал любой другой и менял там как я понял некоторые значения. типа картинку брать от такого символа до такого, описание от такого до такого..Как мог обьяснил). Цена такая , так как он добавлял сайты именно по такой цене. Просто он уехал и теперь некому добавить. Если еще что-то интересует - спрашивайте как могу обьясню