Исправить плагин с голосованием

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка220 просмотров

Всем привет, на сайте установлен плагин для голосования... Но через раз не работает.

Нужно помочь исправить.

5 лет назад
Artvisionkz
37 лет
7 лет в сервисе
Был
5 дней назад

Выбранный исполнитель

stawr1111
27 лет
13 лет в сервисе
Был
13 дней назад
5 лет назад
$5
1 день
Очередная работа на WP выполнена на ура! Благодарю и рекомендую!
Очень доволен сотрудничеством. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

stawr1111
27 лет
13 лет в сервисе
Был
13 дней назад
5 лет назад