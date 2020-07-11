Сделать twitter бота

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка625 просмотров

Пример нужного бота https://clck.ru/P7vN7

1) собирать данные по одному токену erc-20 (при заказе выдам).

2) данные собирать в сети https://ropsten.etherscan.io с последующим переключением на сеть ethereum mainnet).

5 лет назад
evaboss
43 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

ZendReact
Андрей 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
$70
13 дней
Escrow
рекоменду
Хороший заказчик, отличная коммуникация, с оплатой проблем нет

Заявки фрилансеров

ZendReact
Андрей 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад