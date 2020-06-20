Добрый день. Мне нужна html страница копия trello 1. с возможностью создавать колонки 2. внутри колонки создавать карточки 3. Перемещать карточки 4. Все должно скролиться так-же ...
На половину скрыть телефон (чтобы по клику - фиксировать цель)
Сайт на ворпресс, woocommerce, адаптивная верстка. Нужно не сломать на ПК и мобильных.
В шапке половину номер скрыть по типу
8 (800) 301-...(показать)
По нажатию показать, когда человек хочет позвонить - можно будет зафиксировать достижение цели Метрики.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
1. react с ssr + redux + typescript + mysql 2. авторизация через фейсбук + запись в базу 3. страница с правилами сайта и ссылка на неё при авторизации (пока не чекнул, что прочитал и ...Закрыт5 лет назад
- $2000
Срочно нужны парсерщики для сбора товаров с сайтов и добавления на наш сайт Подробное тз предоставимВеб-программирование15 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать рассылку и подписку на сайт. Сайт делался на модыксе. НО надо рассылку как отдельный скрипт (файлы хранить в папке на сервере, а не в бд) Пишите Ваши сроки и цены. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Ищу человека / команду для завершения проекта kiev.travel, дальнейшей поддержки и развития проекта на PHP Laravel. Проект построен на Laravel, MySql. Front-end:Js(JQuery), laravel blades. Краткое описание проекта: Управление гостиницей, рестораном и экскурсиями. ...Веб-программирование22 заявкиЗакрыт5 лет назад
Требуется специалист по веб программированию. Задача оживить верстку и связать сайт с админ панелью "Под ключ". Некоторые основные работы: - запрограммировать три тарифных плана, с разницей ...Закрыт5 лет назад
- $30
Требуется верстальщик с минимальными знаниями фраемворка yii2 Чтобы натянуть верстку на сайтЗакрыт5 лет назад
Надо сделать доработку сайта, работающего на Yii2 + Bootstrap 3.3. Все работы и демонстрацию результата надо проводить в "песочнице" Исполнителя. КРАТКОЕ ТЗ: Нужно сделать возможность заполнять формы (защита капчей) и отправлять сформированное ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Необходимо разработать информационный портал города. Фронтенд, бэкенд, приложения ios и android. Php+Sql+Ajax+VueJS/ReactJS Cordova/PhoneGap Рассмотрю и другие варианты. Дизайн свой Студии не интересуют. Работаю ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад