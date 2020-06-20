На половину скрыть телефон (чтобы по клику - фиксировать цель)

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Закрыт8 заявок754 просмотра

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В шапке половину номер скрыть по типу

8 (800) 301-...(показать)

По нажатию показать, когда человек хочет позвонить - можно будет зафиксировать достижение цели Метрики. 

WooCommerce
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nniikkhhii
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