Срочно нужны парсерщики для сбора товаров с сайтов и добавления на наш

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт15 заявок725 просмотров

Срочно нужны парсерщики для сбора товаров с сайтов и добавления на наш сайт 

Подробное тз предоставим

5 лет назад
guest_15926710321514
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Заявки фрилансеров

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