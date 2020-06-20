Cмена языка для CMS Wordpress без использования плагинов

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Закрыт1 заявка1142 просмотра

Для одного из сайтов под управлением Wordpress хотим внедрить возможность выбора языка, но готовые плагины использовать не хотим, из-за большого количества страниц на сайте и невозможности адаптации, количество страниц в приделах 15000. Нам необходимо переводить текст только для статических элементов шаблона и плагинов. 

Задача написать скрипт с такими возможностями:

  • Раздел в админке с настройками скрипта.
  • ЧПУ вида https://site.ru/(код языка)/category-name/post-name/. Еще проще то при выборе нужного языка в выпадающем списке после адреса сайта идет код языка.
  • На странице редактирования поста добавить новые поля:

    - Вы падающий список с выбором языка для редактирования текста информации, чтобы не выводить сразу все формы текста для всех языков.

    - Блок контента

    - Блок со строкой сео заголовка.

    - Блок с формой сео описания.

  • Выпадающее меню для выбора языка (Будет 10 языков + с возможностью добавить в админке)
  • .po и .mo для перевода шаблона, плагинов на другие языки.
  • Стабильная работа не влияющая на скорость работы сайта

WordPress
5 лет назад
itadesign
Эльдар 
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13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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Аршак
 
40 лет
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Был
5 лет назад
5 лет назад