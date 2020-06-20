Cмена языка для CMS Wordpress без использования плагинов

Для одного из сайтов под управлением Wordpress хотим внедрить возможность выбора языка, но готовые плагины использовать не хотим, из-за большого количества страниц на сайте и невозможности адаптации, количество страниц в приделах 15000. Нам необходимо переводить текст только для статических элементов шаблона и плагинов.

Задача написать скрипт с такими возможностями: