Есть сайт https://il-mio.ru/ Доработки: 1. Фильтр барахлит. Если зайти в каталог https://il-mio.ru/kofe-v-zernah и сделать сортировку по цене -> по возрастанию, то открывается несуществующая страница. Нужно поправить. 2. В том же фильтре сортировка по ...
Cмена языка для CMS Wordpress без использования плагинов
Для одного из сайтов под управлением Wordpress хотим внедрить возможность выбора языка, но готовые плагины использовать не хотим, из-за большого количества страниц на сайте и невозможности адаптации, количество страниц в приделах 15000. Нам необходимо переводить текст только для статических элементов шаблона и плагинов.
Задача написать скрипт с такими возможностями:
- Раздел в админке с настройками скрипта.
- ЧПУ вида https://site.ru/(код языка)/category-name/post-name/. Еще проще то при выборе нужного языка в выпадающем списке после адреса сайта идет код языка.
- На странице редактирования поста добавить новые поля:
- Вы падающий список с выбором языка для редактирования текста информации, чтобы не выводить сразу все формы текста для всех языков.
- Блок контента
- Блок со строкой сео заголовка.
- Блок с формой сео описания.
- Выпадающее меню для выбора языка (Будет 10 языков + с возможностью добавить в админке)
- .po и .mo для перевода шаблона, плагинов на другие языки.
- Стабильная работа не влияющая на скорость работы сайта
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