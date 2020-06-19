Подключить нужно сервис накрутки к стороннему ресурсу по API. Сервис создан на WordPress. Стоит плагин магазина WooCommerce. Вот ссылка на API https://vto.pe/docs/api/?tab=api-tasks Подключать будем накрутку в Инстаграм и Вконтакте, а так же статус и ...