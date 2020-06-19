Подключить к API сайт на Вордпресс

$55
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Подключить нужно сервис накрутки к стороннему ресурсу по API. Сервис создан на WordPress. Стоит плагин магазина WooCommerce. 

Вот ссылка на API https://vto.pe/docs/api/?tab=api-tasks

Подключать будем накрутку в Инстаграм и Вконтакте, а так же статус и прогресс заданий (Для отображения в личном кабинете у клиента.) 

WooCommerceWordPress
5 лет назад
Exploit001
Арсений 
33 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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