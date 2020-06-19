Вот подробно объяснил в видео задачу (1:30) https://www.loom.com/share/d750d71278f14896ae91ec028b206aab Сделать желательно сегодня.
Bitrix + Bitrix24
Настройка взаимодействия, создание сделок в CRM (Б24). У вас есть опыт подобной работы?
Перед ответом добавьте слово "B24". Когда вы могли бы начать работу, сегодня?
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