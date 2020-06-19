Bitrix + Bitrix24

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки517 просмотров

Настройка взаимодействия, создание сделок в CRM (Б24). У вас есть опыт подобной работы?

Перед ответом добавьте слово "B24". Когда вы могли бы начать работу, сегодня?

5 лет назад
1qwerty
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Дарья
 
36 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Константин
 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Александр
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад