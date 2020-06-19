Написать скрипт на PHP работа с временем (для начинающих)

Добрый день. Требуется написание скрипта на PHP.

Есть файл index.php

При обращении к этому файлу, скрипт смотрит время сервера (например 10-00), полученный ответ сравнивает с переменными которые прописаны в самом скрипте (например с 10:00 до 19:00)

Далее если текущее время попадает в заданный диапазон показывает страницу1

Текущее время, выходит за указанный диапазон, например 20-00 то скрипт показывает страницу2

В проекте указывать, время за сколько сможете реализовать и стоимость.