Написать скрипт на PHP работа с временем (для начинающих)

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Завершен7 заявок280 просмотров

Добрый день. Требуется написание скрипта на PHP. 

Есть файл index.php

При обращении к этому файлу, скрипт смотрит время сервера (например 10-00), полученный ответ сравнивает с переменными которые прописаны в самом скрипте (например с 10:00 до 19:00)

Далее если текущее время попадает в заданный диапазон показывает страницу1

Текущее время, выходит за указанный диапазон, например 20-00 то скрипт показывает страницу2

В проекте указывать, время за сколько сможете реализовать и стоимость. 

PHP
5 лет назад
Dolotok
38 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

smorchkov
Геннадий 
34 года
6 лет в сервисе
Был
11 дней назад
5 лет назад
$5
1 день
Отличный исполнитель. Выполнил работу за 20 минут. Без лишних вопросов. Рекомендую заказчикам, которые ценят свое время и не любят обсуждать одно и тоже по 10 раз
Благодарю за задачу! Был рад помочь!

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