Нужен лайкер для тик тока, вбиваем хеш тег и он заходит в первые 30 найденных видео и все их

лайкает, он должен запоминать какие видео лайкнул чтоб не лайкать

повторно.Желательно чтобы у вас уже был опыт работы с тик током.