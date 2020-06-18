Верстка сайта на wordpress

Необходимо сверстать сайт под новый дезайн. Вебсайт имеет калькулятор. Необходимо иметь навыки програмирования чтобы менять функционал калькулятора.

К сайту также подключен функционал выдачи смет и подключен к аналитикам и crm системе.

Специалист должен иметь большой опыт работ.

Приселайте свои портфолио. В портфолио должны быть работы с элементами програмирования и внутреннего функционала. Также мне нужно будет детали клиентов которым делали эти сайты.

Сайт который надо переделать kovapartitions.co.uk

https://theinteriorsltd.sharepoint.com/:b:/g/EeEbNp2i3g1LpLq2db9HrTQBuBLRVIB8sh8TDHj3RQnAsQ?e=mjQ3gN