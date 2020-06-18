Подключить мессенджеры

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Закрыт6 заявок485 просмотров

Добрый день!

Сайт на джумле. Нужно в шапку добавить вайбер и вотсап и подключить, чтобы при клике был переход в эти мессенджеры на конкретный номер.

Пишите, пожалуйста,  цены и сроки.Спасибо!

Joomla
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Natalia-V
Наталья 
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