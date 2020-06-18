Разработка backend дэшборда маркетинговой платформы

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка582 просмотра

Добрый день!

Мы разрабатываем платформу для управления и анализа маркетинговых метрик.

Нам требуется несколько специалистов на разработка бэкенда Python. Проект на несколько месяцев фуллтайм загрузка.

Обязательно подписать NDA. Наличие ИП или ООО будет плюсом.

В отклике написать ответ на вопрос "3+8=?"

Необходимо будет показать свои знания, пройти тестовое задание, показать пример кода, интервью с менеджерами проекта и СТО.

Python
5 лет назад
kovganiv
Игорь 
28 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад