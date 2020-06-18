Редизайн и доработка сайта с ЛК инвест. тематики на PHP (Yii)

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок720 просмотров

Всем привет. Есть уже разработанный сайт инвестиционной тематики (хайп), написанный на PHP (Yii).  ЛК состоит из разделов: 

  • Dashboard (Главная ЛК)
  • Сеть (структура с рефералами)
  • Финансы
  • Новости
  • Тех. поддержка
Ввод-вывод средств проиходит через Payeer, Bitcoin, Perfect money, CoinPayments. 

Есть доступы к коду, дамп БД.

Что нужно сделать:

  • Редизайн ЛК (дизайн уже есть отрисованный готовый), нужно сделать верстку и натяжку
  • Исправить уже известный баги (зачислением средств на баланс при пополнении и т.д.)
  • Найти и устранить другие баги (начисления, списагия, выводы средств в соответствии с маркетинг-планом)

Откликайтесь только в случае если Вы:

  • фрилансер или небольшая команда разработчиков
  • сейчас свободны (не загружены и есть время)
  • хорошо разбираетесь в тематике и специфике проекта
  • Full stack разработчик с большим опытом в коммерческой разработке (PHP, HTML5, CSS3, Less, Sess , JavaScript, Node.js)
  • Готовы разобраться в чужом коде и доработывать его
Заказ реальный, проект долгосрочный, задачи по доработке будут постоянно.

Начать делать нужно на этой неделе. Бюджет указал ориентировачный,

точную стоимость нужно будет обсуждать (по каждой задаче).

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