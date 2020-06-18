Редизайн и доработка сайта с ЛК инвест. тематики на PHP (Yii)

Нужно интегрировать WayForPay с Тильдой. Чтобы работало так же, как готовые интеграции, которые есть на Тильде (например liqpay). Т.е. клиент оформляет заказ, потом попадает на страницу оплаты WayForPay, где уже вписаны его данные и общая сумма заказа из ...