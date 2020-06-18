Исправления ошибок на сайте по ТЗ СЕОшников, а также устранение разных мелких ошибок, которые выявлены в результате пользовательского тестирования. Сайт velyon.com.ua
Редизайн и доработка сайта с ЛК инвест. тематики на PHP (Yii)
Всем привет. Есть уже разработанный сайт инвестиционной тематики (хайп), написанный на PHP (Yii). ЛК состоит из разделов:
- Dashboard (Главная ЛК)
- Сеть (структура с рефералами)
- Финансы
- Новости
- Тех. поддержка
Есть доступы к коду, дамп БД.
Что нужно сделать:
- Редизайн ЛК (дизайн уже есть отрисованный готовый), нужно сделать верстку и натяжку
- Исправить уже известный баги (зачислением средств на баланс при пополнении и т.д.)
- Найти и устранить другие баги (начисления, списагия, выводы средств в соответствии с маркетинг-планом)
Откликайтесь только в случае если Вы:
- фрилансер или небольшая команда разработчиков
- сейчас свободны (не загружены и есть время)
- хорошо разбираетесь в тематике и специфике проекта
- Full stack разработчик с большим опытом в коммерческой разработке (PHP, HTML5, CSS3, Less, Sess , JavaScript, Node.js)
- Готовы разобраться в чужом коде и доработывать его
Начать делать нужно на этой неделе. Бюджет указал ориентировачный,
точную стоимость нужно будет обсуждать (по каждой задаче).
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